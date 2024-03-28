Взрывы в Одессе прогремели около 08:10. Через несколько секунд после этого на Юге объявили воздушную тревогу.

К теме Атака "Шахедами": оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру в Запорожской области

Оккупанты атаковали авиационной ракетой

Силы обороны отметили, что враг продолжает применять тактику точечных ракетных ударов по Югу Украины. Утром 28 марта оккупанты в очередной раз прибегли к террору Одесской области и запустили в направлении региона управляемую авиационную ракету.

Силам и средствам ПВО удалось уничтожить ракету над акваторией Черного моря.

Утром из акватории Черного моря по Одесской области направил управляемую авиационную ракету с самолета тактической авиации. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем,

– говорится в сообщении Сил обороны Юга.

Враг атаковал ракетами и ночью

Поздно вечером в сети сообщили, что в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22. Тревога начала распространяться по стране и охватила почти все области, кроме Запада. Вражеские борта маневрировали у пусковых рубежей и все же – атаковали ракетами типа Х-22 Одесскую область.

Всего было запущено 3 ракеты Х-22 и одна противорадиолокационная ракета Х-31П. Как сообщили Силы обороны Юга, ракеты потеряли боевую способность над акваторией Черного моря.

Одесская область оказалась и под атакой “Шахедов”

Оккупанты продолжают терроризировать Одесскую область, используя для этого различные средства. Так, в ночь на 28 марта россияне атаковали область еще и дронами-камикадзе типа "Шахед". Как отмечали в Силах обороны Юга, враг намеренно запустил отдельную группу ударных БПЛА, чтобы атаковать энергетический объект.

Силы и средства ПВО точно отработали и сбили оба "Шахеда".

Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но отработали защитники воздуха безупречно. Сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область,

– сообщила Наталья Гуменюк.

В общем, в ночь на 28 марта оккупанты запустили 28 беспилотников типа "Шахед". Боевая работа сил и средств ПВО тревога в течение 4 часов. Украинские защитники сбили 26 дронов-камикадзе из 28.

К сожалению, не удалось избежать разрушений. Так, в Запорожской области оккупанты атаковали транспортную инфраструктуру. Прошло без пострадавших.