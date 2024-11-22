Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Ровненской ОВА Александра Коваля. Отмечается, что причиной является стабилизация энергосистемы.

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Жителей Ровненской области предупредили о возможных отключениях

Александр Коваль сообщил, что колебания напряжения возможно в Ровно и Ровненском районе.

Также на территории области есть вероятность экстренных отключений. Спасибо за понимание,

– написал глава ОВА.

Он также призвал граждан не включать чувствительные электроприборы и снизить потребление.

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Ранее стало известно, что 23 ноября в Украине будут применять графики отключений света. Согласно сообщению Укрэнерго, с 8:00 до 22:00 будет применяться одна очередь отключений.