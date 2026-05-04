Скандал с 2 тысячами непригодных: в одну из воинских частей мобилизовали наркозависимых, –медиа

В одной из воинских частей произошел скандал из-за мобилизации на службу непригодных мужчин. Более того, у некоторых из них обнаружили наркотическую зависимость. Были среди мобилизованных и те, кто находится на заместительной поддерживающей терапии.

Соответствующее заявление в ответ на запрос журналистов hromadske сделали в Офисе военного омбудсмена.

Актуально В Украине думали над идеей мобилизации в виде лотереи по дате рождения, – источники СМИ

Как наркозависимые подпали под мобилизацию?

Военный омбудсмен Ольга Решетилова в начале апреля сообщала, что в воинскую часть мобилизовали 2 тысячи мужчин, которые непригодны для службы.

Отмечается, что их направили в войска с выводами ВВК о пригодности или "ограниченной пригодности". При этом, в соответствии с приказом Минобороны №402, их должны признать непригодными к военной службе. В Офисе военного омбудсмена добавили, что на самом деле подобные случаи происходили и раньше.

Ситуация уже является кризисной, поскольку значительное количество людей, которые по медицинским показателям не должны проходить военную службу, уже находятся в подразделениях,

– говорится в официальном сообщении.

В Офисе военного омбудсмена отметили, что сейчас идет межведомственная проверка, поэтому окончательного ответа относительно ответственных лиц и наказаний пока нет.

К расследованию привлечены Департамент здравоохранения Министерства обороны и Командование Сухопутных войск. Название воинской части, вокруг которой разгорелся скандал, пока не обнародуют. Также сообщается, что ситуацию планируют изучить комплексно, а по результатам подготовить предложения по изменениям в действующее законодательство.

Заметим, что ранее представитель ОК "Запад", полковник Олег Домбровский, признавал, что в армию могли попадать люди с серьезными заболеваниями, однако отмечал, что это не было системной проблемой, а скорее следствием отдельных случаев недобропорядочности или недостаточной компетентности членов ВВК.



Он также подчеркивал, что ответственность за качество медицинского отбора лежала не только на армии, но и на Министерстве здравоохранения, которое должно было обеспечивать надлежащую подготовку врачей для военно-врачебных комиссий.

В Украине готовят изменения, касающиеся деятельности ТЦК: что известно?

В мае ожидается пакет законодательных инициатив с участием Минобороны. Среди ключевых идей – реформа ТЦК: им могут частично забрать функцию оповещения и оставить преимущественно ведение реестра "Оберег", превратив в более административные структуры.

Также обсуждается переименование ТЦК на "Офисы резерва" или "Офисы комплектования" и распределение функций между социальной поддержкой военных и мобилизационными процессами, чтобы уменьшить общественное напряжение.

При этом юрист Олег Паньчак в комментарии 24 Канала отметил, что изменение названия не решит проблемы без более глубокой реформы – люди ожидают прозрачных правил и профессионального подхода, в частности с привлечением ветеранов и военных с опытом.

В Раде рассматривают законопроект №15076, который ограничивает действия ТЦК и полиции во время проверок, в частности, запрещает необоснованное применение силы.