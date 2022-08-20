Утро хорошее, когда оно украинское, – у Зеленского отреагировали на "хлопок" в Севастополе

Оккупантам во временно оккупированном ими Крыму в последние дни не везет. Там чуть ли не каждый день случается "хлопок". Не исключением стало и 20 августа. Утром в Севастополе прогремели взрывы.

На это уже отреагировали в Офисе Президента. Радостный пост обнародовал глава ОП Андрей Ермак.

Важно У штаба ЧФ в Севастополе утром прогремели взрывы: россияне говорят о "падении" беспилотника

Глава Офиса Президента отметил, что "утро хорошее, когда оно украинское".

Взрывы в Севастополе: что об этом известно

Сегодня утром в Крыму раздались взрывы. По предварительным данным, взорвалось около штаба черноморского флота россии в Севастополе. Так, утром 20 августа в Севастополе снова "хлопок". Что-то очень долго горит, а в небо поднялся столб дыма.

По предварительным данным, горит штаб черноморского флота рф. Территорию штаба оцепили, близко к зданию никого не подпускают, внутрь никого не пускают. Местных жителей призывают сохранять спокойствие.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что взрыв прогремел около 08:20 утра.

Что об этом говорят оккупанты

Так называемый "губернатор" севостополя Михаил Развожаев заявил, что на крышу штаба черноморского флота россии упал беспилотник. Он заявил, что "беспилотник" летел очень низко, потому, мол, его не сбили. Также он заявил, что жертв нет.

Актуально Крым засыпает, просыпается хлопок: сеть гудит мемами из-за новых взрывов в Крыму

Добавим, что вечером 19 августа в Крыму снова раздавались взрывы. Теперь эстафету приняла Евпатория. российские захватчики говорят, что над городом работает ПВО. Впоследствии взрывы прогремели в Севастополе.

К теме из Крыма в панике сбежал главный гауляйтер аксенов: смотрите видео