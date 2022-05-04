По состоянию на сейчас горит нефтебаза во временно оккупированной Макеевке, что в Донецком районе. Столбы дыма заметны даже в Донецке – столь мощный пожар.

Очевидцы публикуют фото и видео пожара – от пылающей базы идет гигантский столб черного дыма.

От власти псевдореспублики есть заявления об обстреле нефтебазы.

Пылает нефтебаза в Макеевке: смотрите видео

По данным телеграмм-каналов, на нефтебазе в Макеевке произошло возгорание 4 резервуаров большой емкости с нефтью. Каждая емкость может хранить до 5 тысяч тонн нефтепродукта.

Пылает нефтебаза в Макеевке: смотрите видео

В непризнанной квазиреспублике "ДНР" заявили, что в результате пожара и обстрела нефтебазы в Макеевке пострадали 2 человека. Еще 1 человек погиб.

Из Донецка также вижно дым из Макеевки – ветер несет на город столбы дыма.

В Донецке виден дым от нефтебазы в Макеевке: смотрите видео