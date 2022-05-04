Станом на зараз горить нафтобаза у тимчасово окупованій Макіївці, що в Донецькому районі. Стовпи диму помітні навіть у Донецьку – настільки потужна пожежа.
Очевидці публікують фото та відео пожежі – від бази, що палає, йде гігантський стовп чорного диму.
Від влади псевдореспубліки є заяви про обстріл нафтобази.
Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео
За даними телеграм-каналів, на нафтобазі в Макіївці відбулося загоряння 4 резервуарів великої емності з нафтою. Кожна ємність може зберігати по 5 тисяч тонн нафтопродукту.
Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео
У невизнаній квазіреспубліці "ДНР" заявили, що внаслідок пожежі та обстрілу нафтобази в Макіївці постраждало 2 людини. Ще 1 особа загинула.
З Донецька також вижно дим з Макіївки – вітер несе на місто стовпи диму.
В Донецьку видно дим від нафтобази в Макіївці: дивіться відео