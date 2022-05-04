Станом на зараз горить нафтобаза у тимчасово окупованій Макіївці, що в Донецькому районі. Стовпи диму помітні навіть у Донецьку – настільки потужна пожежа.

Очевидці публікують фото та відео пожежі – від бази, що палає, йде гігантський стовп чорного диму.

Від влади псевдореспубліки є заяви про обстріл нафтобази.

Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео

За даними телеграм-каналів, на нафтобазі в Макіївці відбулося загоряння 4 резервуарів великої емності з нафтою. Кожна ємність може зберігати по 5 тисяч тонн нафтопродукту.

Палає нафтобаза в Макіївці: дивіться відео

У невизнаній квазіреспубліці "ДНР" заявили, що внаслідок пожежі та обстрілу нафтобази в Макіївці постраждало 2 людини. Ще 1 особа загинула.

З Донецька також вижно дим з Макіївки – вітер несе на місто стовпи диму.

В Донецьку видно дим від нафтобази в Макіївці: дивіться відео