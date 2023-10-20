Прокремлевские телеграмм-каналы информируют, что в акватории Черного моря якобы работает "флотское ПВО", пишет 24 Канал. Не успели россияне объявить о воздушной тревоге, как уже фантазируют о том, что якобы были сбиты две ракеты.
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В Крыму прогремел взрыв
Более того, россияне жалуются на то, что оккупированный Крым якобы атакуют ракеты С-200. Как известно, российские пропагандисты часто плачутся из-за С-200.
Это зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которая была модернизирована в ударный вариант.
Несмотря на фантазии россиян об "успешной" работе "ПеВеО", мониторинговые группы информируют, что в Крыму был слышен взрыв. Вероятно, взрывы раздавались в районе Севастополя.
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Взрывы раздавались в Джанкое
После поступления информации о взрыве, пропагандисты нашли "оригинальное" объяснение. Дым в районе Севастопольской бухты оккупанты связывают с тем, что это военные, мол, используют табельные средства маскировки.
Впрочем, похоже, что пропагандисты не успевают придумывать свои басни. Так, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук намекнул на "хлопок" в оккупированном Джанкое. Он опубликовал фотографию, на которой виден серый столб дыма.
"Хлопок" в районе Джанкоя 20 октября / Фото из телеграмма Сергея Братчука
Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" информирует о 4 взрывах в Джанкое. По данным агента "Атеш", похоже, произошел прилет туда, куда нужно. Также в "Атеше" опубликовали следы "хлопка".
В Джанкое, вероятно, прилет / Фото "Атеш"
Впоследствии оккупанты начали фантазировать о том, что якобы перехватили 4 ракет. Однако около 18:13 украинские мониторинговые группы заявили о взрыве в Севастополе.
Российские военные атаковали Украину из Крыма
В то же время российские военные в это время, вероятно, нанесли ракетный удар по Украине.
Так, в нескольких юго-восточных регионах объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Взрывы слышали в районе Кривого Рога.
Российские пропагандисты заявили, что из оккупированного Крыма были осуществлены пуски нескольких ракет в направлении Украины. Сергей Братчук предположил, что россияне могли атаковать "Искандерами".