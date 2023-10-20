Прокремлівські телеграм-канали інформують, що в акваторії Чорного моря нібито працює "флотська ППО", пише 24 Канал. Не встигли росіяни оголосити про повітряну тривогу, як вже фантазують про те, що нібито було збито дві ракети.

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У Криму пролунав вибух

Що більше, росіяни бідкаються на те, що окупований Крим нібито атакують ракети С-200. Як відомо, російські пропагандисти часто плачуться через С-200.

Це зенітна ракета комплексу ППО С-200, яка була модернізована в ударний варіант.

Попри фантазії росіян про "успішну" роботу "ПеВеО", моніторингові групи інформують, що в Криму було чути вибух. Ймовірно, вибухи лунали в районі Севастополя.

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Вибухи лунали в Джанкої

Після того, як надійшла інформація про вибух, пропагандисти знайшли "оригінальне" пояснення. Дим у районі Севастопольської бухти окупанти пов'язують з тим, що це військові, мовляв, використовують табельні засоби маскування.

Втім, схоже, що пропагандисти не встигають вигадувати свої байки. Так, речник Одеської ОВА Сергій Братчук натякнув на "бавовну" в окупованому Джанкої. Він опублікував світлину, на якій видно сірий стовп диму.



"Бавовна" у районі Джанкоя 20 жовтня / Фото з телеграму Сергія Братчука

Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" інформує про 4 вибухи в Джанкої. За даними агента "Атеш", схоже стався прильот туди, куди потрібно. Також в "Атеш" опублікували сліди "бавовни".



У Джанкої, ймовірно, прильот / Фото "Атеш"

Згодом окупанти почали фантазувати про те, що нібито перехопили 4 ракет. Проте близько 18:13 українські моніторингові групи заявили про вибух у Севастополі.

Російські військові атакували Україну

Водночас російські військові у цей час завдали, ймовірно, завдали ракетного удару по Україні.

Так, у кількох південно-східних регіонах оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики. Вибухи чули в районі Кривого Рогу.

Російські пропагандисти заявили, що з окупованого Криму було здійснено пуски кількох ракет у напрямку України. Сергій Братчук припустив, що росіяни могли атакувати "Іскандерами".