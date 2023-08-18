Мариупольский городской совет рассказал, что в городе нет детской больницы. Более того, там нет даже элементарных средств для обследования.

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Почему в Мариуполе умер ребенок

Детская медицина на нуле. В оккупированном Мариуполе умер годовалый ребенок. Причина – отсутствие оборудования и профессиональных врачей,

– заявили в городском совете.

Там рассказали, что жительница города написала в местном паблике, что ее ребенок стал бледен. После этого она отвезла малышей в больницу Мариуполя, однако там ребенку не помогли:

ребенку была необходима компьютерная томография, но аппарата в медучреждении нет;

врачи сделали укол, однако даже не сказали родителям какой.

После чего сказали, что нужно вести ребенка в Донецк, потому что "в городе детской больницы нет и класть ребенка негде". Но вечером ребенок умер,

– рассказали местные власти.

В горсовете объяснили, что ситуация в городе катастрофическая. Там не хватает врачей и медицинских препаратов, нет современного оборудования, ведь его уничтожили или увезли россияне.

"Люди не могут получить не только нормальную медицинскую помощь, но и жизненно необходимые лекарства. В частности, мариупольцы сообщали об отсутствии инсулина", – отметили власти.

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