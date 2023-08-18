Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что финансовые сделки россиян на строительстве достигают миллионов долларов.

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"Там сверхприбыль. Но я надеюсь, они ее не получат, потому что мы раньше деоккупируем Мариуполь", – отметил Андрющенко.

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Для этого строительства сносят даже дома, которые получили лишь незначительные повреждения. Однако оккупантов это не обходит.

Какое качество новых домов

Дома полностью заливают бетоном. Если они выстоят несколько лет – это будет незаурядное достижение.

Это чистый экономвариант, хотя россияне его преподносят как элитное жилье,

– подчеркнул Андрющенко.

Финансирование происходит на средства специальных ипотечных кредитов – это практически ограбление российского бюджета.

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