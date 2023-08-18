Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що фінансові оборудки росіян на будівництві сягають мільйонів доларів.
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"Там надприбуток. Але я сподіваюсь, вони його не отримають, тому що ми раніше деокупуємо Маріуполь", – зазначив Андрющенко.
Петро Андрющенко про ситуацію в Маріуполі: дивіться відео
Для цього будівництва зносять навіть ті будинки, які отримали лише незначні пошкодження. Однак окупантів це не обходить.
Яка якість нових будинків
Будинки цілком заливають бетоном. Якщо вони вистоять кілька років – це буде неабияке досягнення.
Це чистий економваріант, хоча росіяни його подають як елітне житло,
– наголосив Андрющенко.
Фінансування відбувається коштом спеціальних іпотечних кредитів – це практично пограбування російського бюджету.
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- За різними оцінками, кількість загиблих маріупольців сягає 100 тисяч. Росія намагається приховати реальне число жертв у місті – окупанти вивозять руїни будинків разом з останками людей.
- У Маріуполі триває терор проти місцевого населення. Уже зникло понад 10 тисяч містян – доля більшості з них залишається невідомою.
- Вцілілі маріупольці з дня на день стикаються з багатьма соціальними та побутовими проблемами. Навіть колаборантам, які працюють в окупаційних підприємствах та установах, на два – три місяці затримують зарплату.
- Крім того, вода в Маріуполі не відповідає нормі – нею навіть вмиватися небезпечно, не те що вживати. Але в людей немає вибору, тому часто від цієї води псуються пральні та посудомийні машини, електрочайники.