Места в Совете ООН по правам человека разделены между региональными группами. Поэтому заменяющая Россию страна должна прийти из восточноевропейской страны.

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Какая страна может занять место России

28 апреля пресс-секретарь Ассамблеи Паулина Кубяк заявила, что единственным кандидатом на место в Совете по правам человека является Чехия. Поэтому у нее есть все шансы занять место России, если не будет других кандидатов.

Россию исключили из Совета: как это было

7 апреля 2022 г. Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека из-за того, что российские солдаты жестоко и систематически нарушают права человека после полномасштабного вторжения в Украину. За исключение страны-агрессора из Совета проголосовали 93 страны, а против – 24.

Уже после того, как Генассамблея исключила Россию, заместитель посла страны-агрессора Геннадий Кузьмин заявил, что якобы Россия вышла из Совета по правам человека еще до голосования.

Не только Совет по правам человека: откуда еще выгнали Россию

После 24 февраля Россия потеряла свое место в ряде органов ООН, включая: исполнительные советы Структуры "ООН-женщины", ООН ЮНИСЕФ, Комитет по неправительственным организациям и Постоянный форум по коренным народам.

Также на этой неделе страна-агрессор была изгнана из Всемирной туристической организации.

Но вместе с тем Россия продолжает находиться в составе Совбеза ООН и даже имеет право вето. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица критикует Совбез ООН за сомнительное присутствие страны-агрессора в составе. Так, все проекты резолюций в Совбезе ООН об агрессии России против Украины блокируют именно из-за того, что вторгшаяся на территорию другого государства страна накладывает вето.

5 апреля президент Владимир Зеленский выступил перед Совбезом ООН и подчеркнул, что мировая институция, которая должна была обеспечивать мир, не может работать эффективно. В частности, из-за России, которая превращает свое право вето в "право смерти".

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