Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, как Украина пытается расширить географию тех стран, которые присоединятся к нашей формуле мира. Детальнее читайте дальше в материале.

Смотрите также Путь деоккупации: 9 ключевых вопросов о наступлении ВСУ

Украинская формула мира носит универсальный характер

В Офисе Президента прошел брифинг, на котором с партнерами были обсуждены дальнейшие шаги по имплементации формулы мира. К брифингу также присоединились послы Бразилии, Дании, Индии, Китая, ЮАР и Турции.

В конце концов, часть из этих стран недавно предлагала Украине собственные мирные инициативы, но Киев настаивает на том, что в их инициативах есть определенные положительные предложения, но их лучше совместно реализовать в рамках единой украинской формулы мира.

Глава ОП Андрей Ермак отметил, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, поскольку война продолжается на нашей территории и мы будем решать, к чему именно следует прислушаться, хотя мы и приветствуем все попытки найти мир.

Также было отмечено, что украинская формула мира носит универсальный характер и применима для преодоления действующих или предотвращения новых кризисов в мире.

То есть все страны, которые предлагали свои инициативы, имеют возможность приобщиться к нашей формуле мира, чтобы ее можно было применить в будущем не только в отношении войны России против Украины, но и для разрешения других конфликтов в мире.

Следовательно, ОП пытается расширить географию тех стран, которые присоединятся к нашей формуле мира, ведь уже в июле Украина стремится провести Глобальный саммит Мира.

США по просьбе Киева попытаются убедить страны Глобального Юга

Президент Зеленский обратился в Организацию американских стран. Он пригласил лидеров присоединиться к украинской формуле мира и саммиту мира, который готовит Украина.

Организация американских государств – это объединение группы стран Американского региона. Она была создана в 1948 году и в ее состав входят 35 стран Северной и Латинской Америки.

К привлечению перечисленных стран к саммиту Мира присоединяются США. В частности, речь идет о так называемом Глобальном Юге. Издание FT утверждает, что Соединенные Штаты планируют убедить страны Глобального Юга осудить российскую агрессию против Украины.

Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Виктория Нуланд из Госдепа США и неназванный чиновник ЕС в эти выходные полетят в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга.

По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями Индии, Бразилии и Южной Африки.

Но это может быть не окончательный перечень стран, с которыми США планируют расширить диалог по Украине. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая.

FT утверждает, что Салливан якобы стремится вовлечь в проукраинскую коалицию больше стран, ведь Украина якобы признала, что контрнаступление идет медленнее, чем планировалось, а потому война будет продолжаться еще достаточно долго.

Запад боится, что торговля остального мира с Россией сведет на нет все усилия

То есть, по сути, западные чиновники боятся того, что в то время как Запад готов продолжать поддержку Украины и подавлять Россию, остальной мир спокойно себе наращивает торговлю с РФ, что может со временем свести на нет все усилия.

К примеру, двусторонняя торговля между Россией и Китаем резко возросла после полномасштабного вторжения в Украину, а Индия остается крупнейшим клиентом Москвы на экспорт оружия и значительно увеличила закупки российской сырой нефти, компенсируя Кремлю потери от западного эмбарго.

Так что, как пишет FT, западные чиновники планируют обсудить с представителями Глобального Юга принципы мира для Украины в неформальной обстановке.

Следует добавить, что встреча в Копенгагене состоится после трехдневного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, который начался 22 июня.

Ожидается, что Моди обсудит с Байденом вопросы войны России против Украины. США стремятся отвадить Индию от покупки российской нефти и оружия, а также постараются переманить Индию на свою сторону, чтобы создать мощную силу в регионе против доминирования Китая.

Также важно отметить, что западные СМИ уверяют, что именно президент Зеленский призвал Байдена все же сотрудничать с такими лидерами, как Моди. Со своей стороны, Салливан добавил, что действительно стоит выходить за рамки только Запада.

В чем сложность переговоров со странами Глобального Юга

Но здесь все же есть большие проблемы: Индия, Бразилия, Китай и Южная Африка – это члены БРИКС, что еще больше связывает их с Россией.

Все эти страны отказались вводить санкции против России и продолжают торговые связи, что мешает эффекту западных санкций.

Более того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что и Россия, и Украина якобы одинаково виноваты в войне, а ЮАР активизировала военное сотрудничество с РФ после ее вторжения.

И эти страны теперь надо убедить, что они должны поддержать украинскую формулу мира.

С другой стороны, в Соединенных Штатах ясно указывают, что российский диктатор не настроен на мирные переговоры, несмотря на свои заявления, поскольку РФ продолжает атаковать гражданские объекты Украины. Об этом в частности заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель.

В США переосмысливают дипломатический подход к войне

Впрочем, бывший посол США в России, а ныне член так называемой санкционной группы Ермака-Макфола при ОП Майкл Макфол заявил, что администрация Байдена в тесном сотрудничестве с партнерами по НАТО проделала отличную работу в военной поддержке Украины.

По его словам, теперь пришло время вывести американскую дипломатию на тот же уровень. Как говорит Макфол, США нужно начать дипломатический подъем, чтобы помочь Киеву вести мирные переговоры, отстроить Украину и оказывать экономическое давление на Россию, чтобы помочь достичь мира.

Макфол приводит четыре пункта того, что должны сделать США уже сейчас. И в первом же пункте Макфол признает, что США в дипломатии по Украине уже начали отставать.