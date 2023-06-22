Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, як Україна намагається розширити географію тих країн, які долучаться до нашої формули миру. Детальніше читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Українська формула миру має універсальний характер

В Офісі Президента відбувся брифінг, на якому із партнерами було обговорено подальші кроки з імплементації формули миру. До брифінгу також приєдналися посли Бразилії, Данії, Індії, Китаю, ПАР і Туреччини.

Зрештою, частина з цих країн не так давно пропонувала Україні власні мирні ініціативи, але Київ наполягає на тому, що в їх ініціативах є певні позитивні пропозиції, але їх краще спільно реалізувати в рамках єдиної української формули миру.

Голова ОП Андрій Єрмак наголосив на тому, що саме український мирний план повинен бути взятий за основу, оскільки війна триває на нашій території і ми будемо вирішувати, до чого саме варто дослухатися, хоча ми і вітаємо всі спроби знайти мир.

Також було наголошено, що українська формула миру має універсальний характер і може бути застосована для подолання чинних чи запобігання новим кризам у світі.

Тобто, всі ті країни, які пропонували свої ініціативи, мають можливість долучитися до нашої формули миру, аби її можна було застосувати в майбутньому не лише щодо війни Росії проти України, але і для вирішення інших конфліктів у світі.

Відтак, наразі ОП намагається розширити географію тих країн, які долучаться до нашої формули миру, адже вже у липні Україна прагне провести Глобальний саміт Миру.

США на прохання Києва спробують переконати країни Глобального Півдня

Президент Зеленський звернувся до Організації американських держав. Він запросив лідерів долучитися до української формули миру та до саміту миру, який готує Україна.

Організація американських держав – це об'єднання групи країн Американського регіону. Вона була створена у 1948 році і до її складу входять 35 країн Північної та Латинської Америки.

До залучення перелічених країн до саміту Миру доєднуються США. Зокрема, мова йде про так званий Глобальний Південь. Видання FT стверджує, що Сполучені Штати планують переконати країни Глобального Півдня засудити російську агресію проти України.

Як пише видання з посиланням на джерела, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, Вікторія Нуланд з Держдепу США та неназваний чиновник ЄС цими вихідними полетять до Данії на прохання українського уряду для неоголошеної зустрічі з представниками країн Глобального Півдня.

За словами співрозмовників видання, Салліван планує зустрітись в Копенгагені з представниками: Індії, Бразилії та Південної Африки.

Але це може бути не остаточний перелік країн, з якими США планують розширити діалог щодо України. Ймовірно серед присутніх також можуть бути представники Туреччини та Китаю.

FT стверджує, що Салліван нібито прагне долучити до проукраїнської коаліції більше країн, адже Україна буцімто визнала, що контрнаступ йде повільніше, ніж планувалося, а тому війна триватиме ще досить довго.

Захід боїться, що торгівля решти світу з Росією зведе нанівець усі зусилля

Тобто, по суті, західні чиновники бояться того, що в той час, як Захід готовий продовжувати підтримку України та придушувати Росію, решта світу спокійно собі нарощує торгівлю з РФ, що може з часом звести нанівець усі зусилля.

Наприклад, двостороння торгівля між Росією та Китаєм різко зросла після повномасштабного вторгнення в Україну, а Індія залишається найбільшим клієнтом Москви на експорт зброї та значно збільшила закупівлі російської сирої нафти, компенсуючи Кремлю втрати від західного ембарго.

Отже, як пише FT, західні чиновники планують обговорити з представниками Глобального Півдня принципи миру для України в неформальній обстановці.

Варто додати, що зустріч у Копенгагені відбудеться після триденного візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона, який почався 22 червня.

Очікується, що Моді обговорить з Байденом питання війни Росії проти України. США прагнуть віднадити Індію від купівлі російської нафти та зброї, а також намагатимуться переманити Індію на свій бік, аби створити потужну силу в регіоні проти домінування Китаю.

Також важливо відзначити, що західні ЗМІ запевняють, що саме президент Зеленський закликав Байдена все ж співпрацювати з такими лідерами, як Моді. Зі свого боку Салліван додав, що дійсно варто виходити за рамки лише Заходу.

У чому складність переговорів з країнами Глобального Півдня

Але тут все ж є великі проблеми: Індія, Бразилія, Китай і Південна Африка – це члени БРІКС, що ще більше повʼязує їх з Росією.

Всі ці країни відмовилися запроваджувати санкції проти Росії та ще й продовжують торговельні звʼязки, що заважає ефекту західних санкцій.

Ба більше, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявляв, що і Росія, і Україна нібито однаково винні у війні, а ПАР активізувала військову співпрацю з РФ після її вторгнення.

І ці країни тепер треба якось переконати, що вони мають підтримати українську формулу миру.

З іншого боку, у Сполучених Штатах чітко вказують, що російський диктатор не налаштований на мирні переговори, попри свої заяви, оскільки РФ продовжує атакувати цивільні об'єкти України. Про це зокрема заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель.

У США переосмислюють дипломатичний підхід до війни

Втім, колишній посол США в Росії, а нині член так званої санкційної групи Єрмака-Макфола при ОП Майкл Макфол заявив, що адміністрація Байдена у тісній співпраці з партнерами по НАТО виконала чудову роботу у військовій підтримці України.

За його словами, тепер прийшов час вивести американську дипломатію на той же рівень. Як каже Макфол, США потрібно розпочати дипломатичний підйом, щоб допомогти Києву вести мирні переговори, відбудувати Україну та чинити економічний тиск на Росію, щоб допомогти досягти миру.

Макфол наводить чотири пункти того, що мають зробити США вже зараз. І в першому ж пункті Макфол визнає, що США у дипломатії щодо України вже почали пасти задніх.