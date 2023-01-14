На этот ужасный акт терроризма уже отреагировали и в Офисе Президента. В частности, советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что за свои циничные удары Россия должна быть исключена из Совбеза ООН.

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Михаил Подоляк обратился к украинцам и мировому сообществу

По его словам Россия намеренно, демонстративно и публично атакует гражданские объекты Украины. Следовательно, у Украины нет другого выбора, чтобы реально остановить войну и наказать виновных, чем победить.

Для этого, прежде всего, по его словам, следует не обращать никакого внимания на любые слова россиян. Ведь, как говорят в народе, чтобы понять, лжет ли русский, надо посмотреть открывает ли он рот. И под свою ложь россияне "намеренно бьют ракетой по многоквартирному дому, чтобы кричать от радости".

Также он призвал перестать предлагать для завершения войны:

разнообразные мирные планы,

турецкие столы переговоров,

обязательные гарантии России.

Не кормите убийц. Не поощряйте негодяев. Не поощряйте в них желание убивать еще больше. Лучше лишний раз помолчите и показывайте публично абсолютное непонимание природы "русского зла". Делаете только хуже. Затягиваете войну. Поощряете следующие убийства. Еще раз: убийцы должны нести наказание, иначе это никогда не кончится,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Кроме того, он призвал мировое сообщество перестать долго раздумывать и ждать чего-то, а предоставить Украине оружие, чтобы наши военные смогли окончательно победить в этой войне. "Поэтому выберите для себя опцию: дать оружие или молча смотреть на то, как российский убийца убивает гражданских", – сказал он.

Также он назвал Герасимова одним из авторов концепции "массированно атакуем многоквартирные дома", ведь тот, как и другие россияне, умеет не воевать, а совершать открытый геноцид.

Перетерпим, обязательно догоним, сломаем хребет. Это уже вне всякого сомнения. Если кому-нибудь из партнеров страшно, просто стойте за нашей спиной. Молча. Не нужно продолжать искать выход. Мы дойдем до конца. Потому что нужно. Потому что нет иного выхода. Потому что это справедливо,

– подытожил Михаил Подоляк.

Украина обратилась к ООН, G7 и ЕС: в США уже отреагировали

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица спросил представителей других государств, как им работается рядом с мясником.

Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! Подумайте об этом, когда резники говорят о русской церкви, благословившей русскую армию,

– написал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу и призвал усилить санкции против террористов. Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия массированными атаками истощает свои ракетные запасы, она все еще может производить новые.

Мы можем и должны убить ракетную промышленность и беспилотники массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной,

– подчеркнул он.

На это посол США в Украине Бриджит Бринк В своем твиттере написала, что Россия продолжает нападать на города и население Украины. Поэтому Штаты оказывают первоочередную поддержку украинским экспертам ПВО и продолжают сотрудничать, чтобы обеспечить то, что нужно Украине на поле боя и по всей стране.

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