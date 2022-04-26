Об этом 26 апреля сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает 24 канал.
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Ни на один день не прекращается восстановление освобожденных от оккупантов регионов,
– сказал чиновник.
По его словам, в Киевской области:
- активно восстанавливают разрушенные мосты и дороги;
- расчищено сто семьдесят километров путей;
- возобновлено движение на одиннадцати временных переправах;
- более половины зданий региона снова со светом – заживлено более 80 тысяч абонентов;
- полностью или частично восстановлено распределение газа в 160 населенных пунктах.
Кирилл Тимошенко также рассказал, что в Бородянке обеспечено водоснабжением почти 30% всех потребителей, в том числе вода есть в больнице. В свою очередь в поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение удалось восстановить полностью.
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Разминирование территорий Киевской области
Замглавы ОП подчеркнул, что пиротехники продолжают разминирование территории в Пуще-Водице.
Уже обнаружили более 20 взрывоопасных предметов,
– добавил Кирилл Тимошенко.
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