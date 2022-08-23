Создал символ и популяризировал нацистские идеи – ОП о том, чего достиг кремль смертью дугиной
Источник:твиттер Михаила Подоляка
После того, как в России от взрыва в автомобиле погибла дочь "идеолога путина" александра дугина, в сторону Украины сразу начали раздаваться угрозы. В Офисе Президента попытались объяснить, как смерть дугиной сыграла на руку кремлю.
По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, ликвидацией дугиной кремль "убил" сразу двух зайцев.
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Подоляк объяснил, что таким образом кремль:
- Создал пропагандистский символ.
- Популяризировал нацистские идеи дугина-старшего.
- Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".
- Временно переключил внимание с того, что россия – страна-террорист.
Отметим, что во время своей речи в рамках Крымской платформы президент Владимир Зеленский подчеркнул, что убийство дугиной – это не наша ответственность.
Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не была на территории Украины,
– подчеркнул он.
Какую интересную деталь заметили во время похорон дугиной
23 августа в россии похоронили убитую пропагандистку дарью дугину. Конечно, событие превратили в шоу "победим Украину", а тело дугиной после "горения в автомобиле" выглядело слишком хорошо, что провоцирует многие вопросы.
российская пропаганда пыталась обвинить в убийстве пропагандистки дугиной Украину и даже создала феерический фейк об исполнительнице – Наталью Вовк, которой россияне пытались приписать службу в "Азове". Впрочем, всю их ложь разоблачили похороны пропагандистки.
Сразу после убийства Дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали каким угодно способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо.