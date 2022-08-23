Создал символ и популяризировал нацистские идеи – ОП о том, чего достиг кремль смертью дугиной

После того, как в России от взрыва в автомобиле погибла дочь "идеолога путина" александра дугина, в сторону Украины сразу начали раздаваться угрозы. В Офисе Президента попытались объяснить, как смерть дугиной сыграла на руку кремлю.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, ликвидацией дугиной кремль "убил" сразу двух зайцев.

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Подоляк объяснил, что таким образом кремль:

Создал пропагандистский символ. Популяризировал нацистские идеи дугина-старшего. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания". Временно переключил внимание с того, что россия – страна-террорист.

Отметим, что во время своей речи в рамках Крымской платформы президент Владимир Зеленский подчеркнул, что убийство дугиной – это не наша ответственность.

Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не была на территории Украины,

– подчеркнул он.

Какую интересную деталь заметили во время похорон дугиной

23 августа в россии похоронили убитую пропагандистку дарью дугину. Конечно, событие превратили в шоу "победим Украину", а тело дугиной после "горения в автомобиле" выглядело слишком хорошо, что провоцирует многие вопросы.

российская пропаганда пыталась обвинить в убийстве пропагандистки дугиной Украину и даже создала феерический фейк об исполнительнице – Наталью Вовк, которой россияне пытались приписать службу в "Азове". Впрочем, всю их ложь разоблачили похороны пропагандистки.

Сразу после убийства Дугиной российские пропагандисты сообщили о том, что в результате взрыва и пожара тело обгорело так, что провести опознание просто невозможно, единственное, что удалось определить, это то, что жертвой стала женщина. Но вот парадокс: согласно фото с похорон дугиной, которые распространяются в соцсетях, ее ликвидировали каким угодно способом, но точно не взрывом и огнем. Ни один макияж не способен на такое чудо.

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