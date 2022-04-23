В ОП рассказали, сколько украинцев до сих пор остаются без электричества
23 апреля 2022 , 04:47Читати новину українською
Русские обстрелами и бомбежками нанесли большой ущерб гражданской инфраструктуре. Многие украинцы из-за действий врага остались без света и воды.
Как сообщили в Офисе Президента, проводятся постоянные работы по восстановлению электроснабжения на поврежденных участках электросетей. Особенно активно специалисты работают на освобожденных от россиян территориях.
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Украинцы без света
Сейчас около 750 тысяч граждан остаются без электроснабжения. Большая часть из них – в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Также сообщается, что ежедневно наши службы возобновляют поставки электричества для 40 – 70 тысяч украинцев.
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