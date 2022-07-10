В оппозиции к Байдену и поддержка Трампа: что известно о конгрессвумен Виктории Спартц

Обращение члена американского Конгресса Виктории Спартц к Джо Байдену наделало много шума в Украине. Все потому, что она высказала серьезное обвинение в адрес руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Журналист издания "Голос Америки" Остап Ярош рассказал о личности Виктории Спартц в американском политическом контексте, который важно понимать для более широкой картины.

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По его словам, Виктория Спартц находится в выраженной оппозиции Джо Байдену и принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, которые уверенно поддерживали Дональда Трампа.

Как Спартц попала в Конгресс

Впервые Викторию Спартц избрали в Конгресс 2 года назад. Свою предвыборную кампанию в Индиане она строила на месседжах, созвучных общей политике Дональда Трампа. Это, наконец, оказалось близким для большинства избирателей ее округа. Примечательно, что сам Трамп тоже поддержал ее кандидатуру.

В ноябре этого года в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс. То есть Спартц, как и другие члены Палаты представителей, будет переизбираться.

Отдельные политики освещают Украину как "коррумпированное государство"

По словам Яроша, Украина занимает важное место в политическом дискурсе США, тем более, когда речь идет о внешнеполитических вопросах.

Сейчас среди крайнего республиканского крыла некоторые (например, ведущий Такер Карлсон и другие) пытаются продвигать нарратив о "коррумпированной Украине", якобы отмывании Белым домом денег через поставки помощи и т.д. Это смотрит значительная часть избирателей – и делает какие-то выводы,

– сказал журналист.

Виктория Спартц родилась на Черниговщине, и в момент полномасштабного вторжения россии у нее была там семья. Все это время конгрессвумен оставался в стороне от риторики Карлсона и других.

Она также дистанцировалась от позиции небольшой части ее однопартийцев, которые не поддержали законопроекты о дополнительной помощи для Украины. Спартц голосовала за – и даже была одной из приглашенных на торжественное подписание Байденом закона о ленд-лизе.

"Но теперь мы увидели открытые обращения Спартц. В первом из них она призывает Байдена перестать играть в политику, Зеленского – прекратить театр, а Конгресс – установить надзор за поставками помощи. В следующих обращениях речь уже шла о Ермаке, Татарове и т.д.", – констатировал Остап Ярош.

В свою очередь, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе демократка Марси Каптур обнародовала свое обращение. Несмотря на то, что "некоторые законодатели пытаются посеять раздор и разжечь напряжение", говорит она, в целом поддержка украинской власти в Конгрессе сейчас непоколебима.

Скандальное обращение Виктории Спартц к Байдену

На днях член американского Конгресса украинского происхождения попросила президента США проверить возможные связи главы Офиса Президента Андрея Ермака с россией.

По словам Спартц, "Ермак вызывает много беспокойства". Причем не только в США, но и за границей. В то же время она подчеркнула, что ей известно, что о главе ОП высокого мнения советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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