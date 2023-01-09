Выпрыгивали на мороз в одних носках: в России сгорел еще один лагерь для мобилизованных

В России, в Оренбургской области, горел палаточный лагерь для мобилизованных. Россияне выпрыгивали в одних носках, потому что вещи сгорели.

Пожар возник утром 9 января в учебной части села Нижняя Павловка Оренбургской области. Об этом пишут российские СМИ и телеграмм-каналы. 24 канал.

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Офицеры пили алкоголь

Один из "мобиков" рассказал, что офицеры пили алкоголь. Следовательно, небрежность и могла вызвать пожар.

О пострадавших не сообщают, но информацию могут скрывать. В то же время сообщат, что у мобилизованных сгорели почти все вещи. Очевидцы говорят, что люди выпрыгивали в носках. Пострадали в частности палатки мобиков из Самарской области.

Все сгорело, в башмаках выскочил, в носках на пацан. Пока друга приехала, здесь уже догорает,

– рассказал очевидец.

По словам одного из мобилизованных, пожарная машина, дежурившая в части, якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей.

Похожий пожар под Томском

Несколько дней назад, 4 января, под Томском также загорелся лагерь для мобилизованных. Дотла выгорели 3 палатки. оккупанты потеряли личные вещи.

На опубликованных кадрах видно, что огонь был достаточно мощным. Несмотря на это, оккупанты утверждали, что никто не пострадал.

Еще один палаточный лагерь мобилизованных вспыхнул в Черемхах Омской области. По словам губернатора, причиной послужила искра от печи.