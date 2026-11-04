Вспыхнул пожар на большом предприятии: в российском Орле горит завод "Орелмасло"

4 ноября в российском городе Орле произошел пожар на территории завода "Орелмасло". Предприятие входит в число ведущих производителей растительного масла в Центральной России.

Как сообщает Exilenova+, пожар вспыхнул на территории маслоэкстракционного промышленного участка.

Что известно об инциденте?

По словам очевидцев, вечером загорелось промышленное здание в одном из районов Орла. Пламя от пожара видно из разных частей города.

Пожар на предприятии в российском Орле: смотрите видео очевидцев

Очаг возгорания окружили, дорога к зданию остается перекрытой. На месте происшествия, как сообщают местные жители, работают пожарные.

Предварительно, в результате возгорания полностью уничтожена ключевая колонна дезодорации предприятия.

На момент публикации официальной информации об инциденте нет.

Интересно: АО "Орелмасло" является одним из ведущих производителей подсолнечного и рапсового масла в центральной части России, обеспечивая переработку значительных объемов сырья.

В настоящее время выясняются подробности о масштабах возгорания, возможных пострадавших и причине возникновения пожара.

Ранее в России горели и другие объекты, в частности, важные для ВПК предприятия. 13 октября в пригороде Ростова произошла масштабная пожар на заводе "Аксайкардандеталь".Предприятие специализируется на металлообработке и потенциально может производить комплектующие для военной техники.

Кроме того, в ночь на 9 октября под удар попал Редкинский опытный завод в Тверской области России. Там производят компоненты топлива для российских ракет Х-55 и Х-101.