Вспыхнул пожар на большом предприятии: в российском Орле горит завод "Орелмасло"
4 ноября в российском городе Орле произошел пожар на территории завода "Орелмасло". Предприятие входит в число ведущих производителей растительного масла в Центральной России.
Как сообщает Exilenova+, пожар вспыхнул на территории маслоэкстракционного промышленного участка.
Что известно об инциденте?
По словам очевидцев, вечером загорелось промышленное здание в одном из районов Орла. Пламя от пожара видно из разных частей города.
Пожар на предприятии в российском Орле: смотрите видео очевидцев
Очаг возгорания окружили, дорога к зданию остается перекрытой. На месте происшествия, как сообщают местные жители, работают пожарные.
Предварительно, в результате возгорания полностью уничтожена ключевая колонна дезодорации предприятия.
На момент публикации официальной информации об инциденте нет.
Интересно: АО "Орелмасло" является одним из ведущих производителей подсолнечного и рапсового масла в центральной части России, обеспечивая переработку значительных объемов сырья.
В настоящее время выясняются подробности о масштабах возгорания, возможных пострадавших и причине возникновения пожара.
Ранее в России горели и другие объекты, в частности, важные для ВПК предприятия. 13 октября в пригороде Ростова произошла масштабная пожар на заводе "Аксайкардандеталь".Предприятие специализируется на металлообработке и потенциально может производить комплектующие для военной техники.
Кроме того, в ночь на 9 октября под удар попал Редкинский опытный завод в Тверской области России. Там производят компоненты топлива для российских ракет Х-55 и Х-101.