Павел Вышебаба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, как человеку психологически для себя принять решение, что через месяц или два нужно идти на войну. Также он рассказал, как в первую очередь нужно тренироваться.

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Что боец сказал людям, которые планируют уходить на фронт

Ну, во-первых, не думать месяц – два, потому что времени нет. У нас недобор. Если в моей бригаде недобор, то думаю, что такая ситуация у многих. Просто вспомните, что 24 февраля, когда враг заходил по всем направлениям, люди без подготовки шли защищать свое государство,

– рассказал командир.

Он добавил, что они воюют уже год и мнение, мол, "я не военный" – очень неправильно.

"А я военный, что ли? Я впервые автомат увидел наглядно только 24 февраля. Мы также учились", – заметил военный.

Павел Вышебаба также обратился к людям, мол, если вы сидите дома на диване и донатите, то вы молодец. Но если вы не хотите, чтобы в ваш дом пришли россияне, нужно идти и останавливать их в Донецкой, Херсонской и других направлениях.

Сейчас все люди, которые хотят нашей победы и имеют здоровье, должны идти в военкомат и спрашивать, нужны ли они,

– заявил Вышебаба.

Командир добавил, что, учитывая ситуацию и интенсивность боевых действий, это нужно делать сегодня – завтра.

"Дайте себе несколько дней, посмотрите эти ролики, найдите мотивацию. То, что говорят по телевизору, это одно, а вы взгляните на карту боевых действий, посмотреть сколько россиян сейчас стоят на Донбассе. Нам нужно помочь ", – призвал боец.

Вышебаба рассказал, как следует готовиться к фронту

Павел Вышебаба сказал, что готовиться можно и даже нужно. Что касается военной подготовки, то он посоветовал смотреть на ютубе ролики о том, как работают разные виды вооружения: "Даже если вы стрелок или пулеметчик, вам точно нужно знать, как стреляют все гранатометы, потому что рано или поздно это может понадобиться. На ютубе этой информации достаточно".

Кроме того, боец посоветовал тренировать спину, ведь в любом случае придется что-нибудь носить, по меньшей мере – броню.

С разгрузкой – это до 20 килограммов на себе. У многих людей спина не выдерживает, появляется сколиоз и так далее. Поэтому нужно тренировать спину, а не бицепсы качать,

– призвал командир.

Более того, он объяснил, что не хватает специализированных военных. Однако добавил – их уже и не будет. Также боец сравнил тренировки мобилизованных теперь и в начале войны:

сейчас мобилизованным гораздо легче учиться. Ведь нет такой спешки, которая была в начале, нет хаоса;

раньше, когда подъезжали к позициям в Донецкой области, то никто не мог карту сбросить, потому что линия менялась каждый час, ведь шли интенсивные бои;

сейчас сразу известно, где украинские позиции, а где враг.

Кроме того, люди знают, куда уезжают. А бойцы сначала даже не знали, с какой стороны россияне.

Мобилизированным, которые пойдут сейчас, будет уж точно легче. Есть куча людей, у которых можно спросить. Общий совет – когда приедете на фронт, меньше говорите, а больше слушайте,

– призвал командир.

Мобилизация весной 2023: коротко