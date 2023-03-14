Павло Вишебаба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, як людині психологічно для себе ухвалити рішення, що за місяць чи два треба йти на війну. Також він розповів, як насамперед треба тренуватись.

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Що боєць сказав людям, які планують йти на фронт

Ну, по-перше, не думати місяць – два, бо часу нема. У нас недобір. Якщо у моїй бригаді недобір, то, думаю, що така ситуація у багатьох. Просто згадайте, що 24 лютого, коли ворог заходив по всіх напрямках, люди без підготовки йшли захищати свою державу,

– розповів командир.

Він додав, що вони воюють вже рік і думка, мовляв, "я не військовий" – дуже неправильна.

"А я військовий, чи що? Я вперше автомат побачив наочно лише 24 лютого. Ми так само вчилися", – зауважив військовий.

Павло Вишебаба також звернувся до людей, мовляв, якщо ви сидите вдома на дивані та донатите, то ви – молодець. Та якщо ви не хочете, щоб до вашого будинку прийшли росіяни, треба йти та зупиняти їх на Донеччині, Херсонщині та на інших напрямках.

Зараз усі люди, які хочуть нашої перемоги та мають здоров'я, мають іти у військкомат і питати, чи вони потрібні,

– заявив Вишебаба.

Командир додав, що, зважаючи на ситуацію та інтенсивність бойових дій, це треба робити сьогодні – завтра.

"Дайте собі кілька днів, подивіться ці ролики, знайдіть мотивацію. Те, що говорять по телевізору, це одне, а ви гляньте на карту бойових дій, подивитися скільки росіян зараз стоять на Донеччині. Нам потрібно допомогти", – закликав боєць.

Вишебаба розповів, як варто готуватись до фронту

Павло Вишебаба сказав, що готуватись можна та навіть треба. Щодо військового вишколу, то він порадив дивитися на ютубі ролики про те, як працюють різні види озброєння: "Навіть, якщо ви стрілець чи кулеметник, вам точно треба знати, як стріляють всі гранатомети, тому що рано чи пізно це може знадобитися. На ютубі цієї інформації достатньо".

Окрім того, боєць порадив тренувати спину, адже в будь-якому випадку доведеться щось носити, щонайменше – броню.

З розгрузкою – це до 20 кілограмів на собі. У багатьох людей спина не витримує, з'являється сколіоз і так далі. Тому треба тренувати спину, а не біцепси качати,

– закликав командир.

Ба більше, він пояснив, що не вистачає спеціалізованих військових. Проте додав – їх вже і не буде. Також боєць порівняв тренування мобілізованих тепер та на початку війни:

зараз мобілізованим набагато легше вчитися. Адже нема такого поспіху, який був на початку, нема хаосу;

раніше, коли під'їжджали до позицій на Донеччині, то ніхто не міг карту скинути, бо лінія мінялася щогодини, адже йшли інтенсивні бої;

зараз зразу відомо, де українські позиції, а де ворог.

Окрім того, люди знають, куди їдуть. А бійці на початку навіть не знали, з якої сторони росіяни.

Мобілізованим, які підуть зараз, буде вже точно легше. Є купа людей, у яких можна запитати. Загальна порада – коли приїдете на фронт, то менше говоріть, а більше слухайте,

– закликав командир.

Мобілізація весною 2023 року: коротко