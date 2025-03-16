Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на GALKA.IF.UA.

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Что известно о теле в Ивано-Франковске

Так, в полицию поступило сообщение, что рыбаки вытащили из городского озера Ивано-Франковска тело. Туда отправилась следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств.

Тело в городском озере Франковска / фото GALKA.IF.UA

В полиции сообщили, что тело направили в морг для установления причин смерти, а также для проведения экспертизы идентификации личности.

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К слову, 11 марта в Ивано-Франковске произошел теракт. Российские спецслужбы взорвали собственных агентов в районе железнодорожного вокзала. Их приспешниками оказались двое местных несовершеннолетних 15 и 17 лет, которые искали "легких денег". 17-летний злоумышленник погиб на месте, а его 15-летний сообщник госпитализирован с тяжелыми ранениями