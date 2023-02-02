Конференция проходит в честь 80-летия победы советской армии в битве под Сталинградом. Внук маршала Чуйкова является типичным пропагандистом, который рассказывает о былых "российских" подвигах и подстрекает россиян к войне.

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Чем занимается Николай Чуйков и почему такие конференции опасны

Бесспорно, Сталинградская битва, как и другие события Второй мировой войны, должны оставаться в памяти человечества. Однако все эти события должны напоминать нам о том, к чему доводят человеческие ошибки и о том, что нужно сохранять мир, чтобы не допустить повторения таких глобальных трагедий. Но у россиян есть другое видение – для них Вторая мировая, которую пропаганда называет "великой отечественной" – едва ли не наибольшее достижение в истории, хотя СССР одержал победу, положив миллионы жизней граждан разных частей красной империи и получая помощь от союзников, в частности ленд-лиз от США.

Николай Чуйков – внук маршала Василия Чуйкова, дважды получавшего звание героя СССР. Однако современники называли его "маршалом-палачом", поскольку он запросто мог убить офицера, солдата или командующего без особой на то причины. Например, однажды он убил регулировщицу, остановившую его машину.

Внук маршала-ката основал собственный фонд, который сейчас занимается пропагандой и разжиганием военных настроений среди русской молодежи, рассказывая о великих подвигах России во время войны с Наполеоном и во Второй мировой, повторяя тезисы о том, что они могут повторить походы на Берлин и даже в Париж.

В конференциях, организованных фондом Чуйкова, участвуют представители русского военного и разведывательного общества. Таким образом центр российской науки и культуры в Париже превращается в центр пропаганды, в котором империалисты будут говорить о том, что смело могут повторить одну из величайших трагедий человечества.

Важно! Россия привыкла присваивать себе все победы, однако во Второй мировой войне немцам и союзникам противостоял весь СССР, частью которого тогда была и Украина. Каждый пятый погибший в войне был украинцем, а территории Украины и Беларуси получили едва ли не самые большие разрушения. Также украинцы и все народы российской империи были вовлечены в войну против Наполеона. Но этот факт россияне тоже забывают.

Сталинградская битва является одной из самых кровопролитных в истории человечества. За время боев с июля 1942 по 2 февраля 1943 погибли и получили ранения более 2,6 миллиона солдат с обеих сторон, из них 1,1 миллиона – советские военные. Победа СССР в этом сражении позволила переломить ход войны и начать наступление на оккупированные немцами территории.