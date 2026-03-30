В парламенте Японии появились флаги "ДНР" и "ЛНР": что это было и как отреагировала Украина

В Японии состоялось мероприятие, которое привело к международному скандалу. Дело в том, что пророссийский деятель организовал антиукраинскую пропаганду прямо в парламенте страны.

Об этом сообщило Ukraine Now. Фото с флагами обнародовали на странице посольства России в Японии.

Что за скандал с флагами "ДНР" и "ЛНР" в Японии?

Мероприятие в парламенте организовал Такеюки Танака, который является японским пророссийским деятелем.

Там вывесили флаги непризнанных "ДНР" и "ЛНР". А на мероприятии выступил посланник посольства России Кузнецов, который "изложил причины конфликта в Украине", оправдывал начало Россией войны и говорил о российской версии событий на фронте,

– говорится в посте.



Флаги боевиков в парламенте Японии / Фото посольство России в Японии

Россияне заявили, что Такэюки Танака возглавляет Общество российско-японских добрососедских отношений – и написал книгу "Аллея ангелов" о "геноциде на Донбассе". По их словам, во время мероприятия говорили о цели "СВО" и "преступлениях киевского режима".

А сам Танака рассказывал, как ездил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. И призвал власти Японии "переосмыслить ситуацию в Украине, как и пересмотреть свои отношения с Москвой".

То есть можно сказать, что присутствующие на мероприятии вели себя так, будто на дворе 2014 год и нет полномасштабной агрессии, развязанной россиянами против Украины.

Как отреагировала Украина на скандал?

Посольство Украины в Японии опубликовало сообщение об этом. Там подчеркнули: надеются на надлежащую политико-правовую оценку таких действий.

Имеем пример очередной попытки распространения дезинформации и манипулятивных нарративов относительно Украины, которые были представлены под видом "экспертного" мероприятия в парламентском административном здании. Подобные инициативы имеют частный характер и не отражают официальной позиции Японии. Мы хорошо знаем, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, и искренне благодарны японскому правительству и обществу за эту принципиальную позицию и солидарность,

– говорится в заметке.

Дипломаты обеспокоены тем, что в Японии использовали символику псевдореспублик, ведь это является элементом российской пропаганды.

В посольстве отметили: правда и международное право должны оставаться основой публичных дискуссий, особенно когда речь идет о войне, развязанной Россией против Украины.