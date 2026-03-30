Про це повідомило Ukraine Now. Фото із прапорами оприлюднили на сторінці посольства Росії в Японії.

Що за скандал із прапорами "ДНР" і "ЛНР" у Японії?

Захід у парламенті організував Такеюкі Танака, який є японським проросійським діячем.

Там вивісили прапори невизнаних "ДНР" і "ЛНР". А на заході виступив посланець посольства Росії Кузнєцов, який "виклав причини конфлікту в Україні", виправдовував початок Росією війни й говорив про російську версію подій на фронті,

– мовиться в дописі.



Прапори бойовиків у парламенті Японії / Фото посольство Росії у Японії

Росіяни заявили, що Такеюкі Танака очолює Товариство російсько-японських добросусідських відносин – і написав книгу "Алея ангелів" про "геноцид на Донбасі". За їхніми словами, під час заходу говорили про мету "СВО" та "злочини київського режиму".

А сам Танака розповідав, як їздив на тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини. І закликав владу Японії "переосмислити ситуацію в Україні, як і переглянути свої відносини з Москвою".

Тобто можна сказати, що присутні на заході поводилися так, ніби надворі 2014 рік і немає повномасштабної агресії, розв'язаної росіянами проти України.

Як відреагувала Україна на скандал?

Посольство України в Японії опублікувало допис про це. Там підкреслили: сподіваються на належну політико-правову оцінку таких дій.

Маємо приклад чергової спроби поширення дезінформації та маніпулятивних наративів щодо України, що були представлені під виглядом "експертного" заходу в парламентській адміністративній будівлі. Подібні ініціативи мають приватний характер і не відображають офіційної позиції Японії. Ми добре знаємо, що Японія послідовно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, і щиро вдячні японському уряду та суспільству за цю принципову позицію та солідарність,

– ідеться в дописі.

Дипломати занепокоєні тим, що в Японії використали символіку псевдореспублік, адже це є елементом російської пропаганди.

В посольстві наголосили: правда і міжнародне право мають залишатися основою публічних дискусій, особливо коли йдеться про війну, розв'язану Росією проти України.