Про це повідомляє The New York Post.

Як пожартував Трамп перед ЗМІ?

Під час спілкування із журналістами у рамках нещодавньої зустрічі Санае Такаїчі та Дональда Трампа, в останнього запитали, чому він не повідомив союзникам про наміри початку операції проти Ірану на Близькому Сході.

Президент США не захотів відповідати на це запитання, тому ухилився, пожартувавши про Перл-Гарбор, американську базу, яку наприкінці 1941 року атакувала Японія, внаслідок чого загинуло понад 2,4 тисячі людей.

Ми хотіли ефекту несподіванки. Хто знає про несподіванки краще за Японію, так? Чому ви не розповіли мені про Перл-Гарбор, так,

– сказав він.

Чому цей жарт вважають обурливим?

За даними видання, попередні президенти уникали згадок про Перл-Гарбор і натомість зосереджувалися на поглибленні відносин з Японією, тому такий жарт, який вважають недоречним, спричинив шквал критики.

Своєю чергою Санае Такаїчі ніяк не відповіла на слова Дональда Трампа, а натомість поглянула в бік японського репортера, який поставив запитання. Через ігнорування такого жарту вона також зазнала значної критики.

"Дехто критикував пана Трампа, кажучи, що він не повинен був так легковажно відроджувати болісний розділ Другої світової війни. Інші спрямували свій гнів на пані Такаїчі", – зазначає The New York Post.

Її звинуватили у спробах "задобрити" американського президента. Зазначається, що під час вечері 19 березня вона хвалила зовнішність Дональда Трампа, а також сказала, що він зможе "досягти миру у всьому світі".

"Це відносини між главами держав. Хоч деякі лестощі – це нормально, але якщо переборщити, це відштовхує спостерігачів", – цитує видання допис одного із колишніх японських дипломатів, оприлюднене у соцмережі X.

Про що ще заявив Трамп?