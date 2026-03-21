Об этом сообщает The New York Post.

Как пошутил Трамп перед СМИ?

Во время общения с журналистами в рамках недавней встречи Санае Такаичи и Дональда Трампа, у последнего спросили, почему он не сообщил союзникам о намерениях начала операции против Ирана на Ближнем Востоке.

Президент США не захотел отвечать на этот вопрос, поэтому уклонился, пошутив про Перл-Харбор, американскую базу, которую в конце 1941 года атаковала Япония, в результате чего погибло более 2,4 тысяч человек.

Мы хотели эффекта неожиданности. Кто знает о неожиданностях лучше Японии, да? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе, да,

– сказал он.

Почему эту шутку считают возмутительной?

По данным издания, предыдущие президенты избегали упоминаний о Перл-Харборе и вместо этого сосредотачивались на углублении отношений с Японией, поэтому такая шутка, которая считают неуместной, вызвала шквал критики.

В свою очередь Санае Такаичи никак не ответила на слова Дональда Трампа, а вместо этого посмотрела в сторону японского репортера, который задал вопрос. Из-за игнорирования такой шутки она также подверглась значительной критике.

"Некоторые критиковали господина Трампа, говоря, что он не должен был так легкомысленно возрождать болезненный раздел Второй мировой войны. Другие направили свой гнев на госпожу Такаичи", – отмечает The New York Post.

Ее обвинили в попытках "задобрить" американского президента. Отмечается, что во время ужина 19 марта она хвалила внешность Дональда Трампа, а также сказала, что он сможет "достичь мира во всем мире".

"Это отношения между главами государств. Хотя некоторая лесть – это нормально, но если переборщить, это отталкивает наблюдателей", – цитирует издание сообщение одного из бывших японских дипломатов, обнародованное в соцсети X.

