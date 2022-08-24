Так, несмотря на предложенный запрет на салюты в Павлограде, неизвестные люди их таки запустили. Местные жители напуганы и возмущены, ведь сегодня россияне терроризируют Днепропетровщину ракетными обстрелами.

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В сети распространяют видео с салютами в Павлограде. По предварительной информации, салют был запущен из местного парка.

В Украине предлагают запретить салюты

На сайте ВРУ разместили законопроект, согласно которому в Украине предлагают запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

Можно использовать только сценические пиротехнические изделия, фейерверки класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума.

В то же время, запрет не распространяется на использование пиротехники ВСУ, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

За использование пиротехнических средств можно получить штраф

Сейчас в Украине действует закон об административных правонарушениях, которым предусмотрена ответственность за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – штраф от 595 до 1020 гривен.

Также ответственность за нарушение законодательных актов по защите населения от вредного влияния шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах. Для обычных граждан это штраф от 85 до 255 гривен.

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