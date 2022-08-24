Так, попри запропоновану заборону на салюти у Павлограді невідомі люди їх таки запустили. Місцеві жителі налякані та обурені, адже сьогодні росіяни тероризують Дніпропетровщину ракетними обстрілами.

До теми "Привітання" росіян з Днем Незалежності: головне про удари та вибухи 24 серпня

У мережі поширюють відео з салютами у Павлограді. За попередньою інформацією, салют запускали з місцевого парку.

В Україні пропонують заборонити салюти

На сайті ВРУ розмістили законопроєкт, згідно з яким в Україні пропонують заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

Можна буде використовувати лише сценічні піротехнічні вироби, феєрверки класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму.

Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

За використання піротехнічних засобів можна отримати штраф

Зараз в Україні діє закон про адміністративні правопорушення, яким передбачена відповідальність за порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів – штраф від 595 до 1 020 гривень.

Також є відповідальність за порушення законодавчих актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму та правил дотримання тиші у населених пунктах. Для звичайних громадян це штраф у розмірі від 85 до 255 гривень.

До теми – наслідки феєрверків, про які варто знати: дивіться відео