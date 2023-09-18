Теперь посол Германии должен прибыть в МИД Китая и объяснить заявление Бербок, которая посоветовала не подстрекать Си Цзиньпина идти по пути Путина.

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Немецкого посла вызвали на "ковер" в МИД

В рамках визита в США 14 сентября в интервью Fox News министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что если позволить Путину выиграть войну в Украине, это станет сигналом для других диктаторов, таких как "Си, президент Китая".

Такой выпад в сторону китайского лидера не на шутку разозлил Пекин. МИД страны сначала отреагировал на заявление Бербок собственным. Там отметили, что слова немки "чрезвычайно абсурдны, посягают на политическое достоинство Китая и являются откровенной политической провокацией".

Однако ответ словами Китаю показался недостаточным. Там решили вступиться за своего председателя более решительно – вызвать в МИД посла Германии в Китае Патрицию Флор.

Известно, что сама Бербок отметила, что приняла замечания Пекина к сведению. Спикер правительства отказался комментировать мнение канцлера Олафа Шольца по поводу этих обвинений, намекнув, что китайский режим действительно трудно назвать демократическим.

Бербок не в первый раз раздражает китайцев

"Яблоком раздора" между Германией и Китаем является Тайвань. Глава немецкого МИД в августе 2022 года, когда уже полгода продолжалась полномасштабная война в Украине, высказала позицию своей страны по Тайваню. Там заявили, что будут защищать остров в случае нападения Китая.

Также Бербок настойчиво советовала Пекину не поддерживать Россию оружием и приложить усилия по достижению мира в Украине.

Бербок о войне в Украине

Глава МИД Украины является одним из тех решительных голосов, которые выступают за ускорение передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Бербок также отметила, что единственным человеком в Бундестаге, который колеблется с передачей Taurus, является глава правительства Олаф Шольц.