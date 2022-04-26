В Пентагоне отреагировали на провокации в Приднестровье

Соединенные штаты Америки пока анализируют произошедшее в самопровозглашенной Приднестровской молдавской республике.

Реакция США на события в Молдове

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, они пока не могут точно сказать, что произошло.

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Мы рассматриваем, что было причиной, еще анализируем. Я не уверен, что это действительно. Это то, на чем мы сфокусируемся,

– сказал Остин, комментируя информацию о взрывах на телерадиоцентре в так называемой "ПМР".

Министр обороны подчеркнул, что США не желают видеть никакого распространения войны на территорию Молдовы.

"Поэтому важно гарантировать, и это то, что мы все делаем, чтобы Украина была успешной в противостоянии России. И это самый лучший способ реагировать на такие события", – добавил глава Пентагона.

Что известно о ситуации в "ПМР": последние новости

В последние сутки на территории самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики произошли взрывы: в частности, были разрушены вышки, которые транслировали российскую пропаганду. Также появилась информация об атаке на аэродром вблизи Тирасполя.

Самопровозглашенная власть "ПМР" увидела в этих действиях "украинский след". Уровень террористической угрозы подняли до красного.

Президент Молдовы Майя Санду назвала события "результатом внутренней борьбы между местными силами".

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