Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Кроме того, по его словам, в Украину поставляется дополнительная артиллерия.

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Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад – это достаточно серьезные возможности,

– сказал Остин.

Министр убежден, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону и маневрировать, и это создаст другую динамику.

США будут оставаться с Украиной

Ллойд еще раз подтвердил последовательную позицию администрации Байдена, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.

Пока Украина продолжает проводить операции и прилагать усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ними,

– заметил он.

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