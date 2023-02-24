Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. Кроме того, по его словам, в Украину поставляется дополнительная артиллерия.
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Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад – это достаточно серьезные возможности,
– сказал Остин.
Министр убежден, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону и маневрировать, и это создаст другую динамику.
США будут оставаться с Украиной
Ллойд еще раз подтвердил последовательную позицию администрации Байдена, что США будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.
Пока Украина продолжает проводить операции и прилагать усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ними,
– заметил он.
Актуально о военной помощи от США
- Украина может получить очередной пакет военной помощи США. Его общая сумма составляет 2 миллиарда долларов. СМИ сообщили, что объявить о нем планируют в годовщину полномасштабного вторжения.
- Всего несколько дней назад США объявили о дополнительном пакете помощи на сумму 450 миллионов долларов. В него также вошли боеприпасы ПТРК и гаубицы, а также противотанковые ракеты Javelin и радары воздушного наблюдения.