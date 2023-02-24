Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Крім того, за його словами, в Україну поставляється додаткова артилерія.

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Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності,

– сказав Остін.

Міністр переконаний, що ЗСУ матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і це створить іншу динаміку.

США залишатимуться з Україною

Ллойд вкотре підтвердив послідовну позицію адміністрації Байдена, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.

Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними,

– зауважив він.

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