У британській розвідці згадали, як Путін змінював свої плани щодо України. До слова, останніми днями російський президент змарнував усі нагоди, аби залякати Захід.
Читайте також Путін продовжує вірити, що "перетерпить" Захід, і цю віру підживлюють не тільки в Росії, – ISW
Як змінювались цілі Кремля
У розвідці Британії зауважують, що з 2014 року стратегічна мета Росії в Україні була незмінною – контролювати свого сусіда.
Протягом 2014-2021 років Путін дотримувався цієї мети, шляхом підривної діяльності, розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.
Однак щось пішло не так і 24 лютого 2022 року Росія придумала новий підхід, розпочавши повномасштабне вторгнення, аби захопити всю Україну та скинути її уряд.
До квітня 2022 року Кремль зрозумів, що "взяв забагато на себе", тож зосередився на розширенні свого панування над Донбасом і Півднем. таким чином, загарбники досягли мінімального прогресу, однак зазнали шалених втрат.
Останніми тижнями Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на виснаження української армії, а не на захоплення нової території.
Як ЗСУ нищать ворога: останні новини
- За рік повномасштабної війни тільки у живій силі ворог втратив 146 820 осіб. За добу кількість загарбників скоротилася ще на 970 осіб. Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці.
- Найважчі бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Однак за минулу добу наші воїни відбили понад 100 атак противника.
- Через значні провали у наступі та колосальні втрати росіяни під Вугледаром відмовляються воювати. Зокрема, особовий склад добровольчого так званого "козачого загону" заявив, що не буде брати участі у подальших боях.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у місті останніми днями часто фіксували "бавовну". Зокрема, місцеві жителі чули близько 18 вибухів за день.
- В Україні ліквідували окупанта Андрія Максака, який був заступником начальника штабу окупаційних військ із "ДНР". "Бавовна" прилетіла йому просто в ліжко, коли він спав у підвалі.