Про це, зокрема, наголосили американські аналітики Інституту вивчення війни. Вони зауважили, що Владімір Путін продовжує висловлювати шаблонну риторику у своїх публічних зверненнях.

Цікаво Генерали смерті: чому Путін підвищив тих, які показово відправили на забій тисячі солдатів

Як Путін формує інфопростір росіян

У четвер, 23 лютого, коли окупанти святкували День захисників Вітчизни, Путін у своєму відеозверненні повторив вже набридлі кремлівські розмови, стверджуючи, що російські військові борються з неонацизмом в Україні та захищають "наш народ на наших історичних землях".

Путін також розпливчасто зауважив, що російські військові вдосконалюють підготовку своїх підрозділів і продовжують постачати сучасне обладнання для своїх сил. Окрім того, російський президент заявив, що російська промисловість нібито швидко нарощує виробництво озброєнь і готується до масового виробництва військової техніки.

В ISW вважають, що таким чином Путін налаштовує російську армію та росіян на затяжну війну в Україні. Ба більше, аналітики оцінюють відмову Путіна з'явитися з промовою публічно, як велику невпевненість диктатора у своїх діях та словах.

Риторика диктатора пов'язана на погрозах

Єдине конкретне зауваження Путіна у його публічному зверненні стосувалося роботи атомного підводного човна "Борей-А" і того, як це дозволить стратегічним ядерним силам Росії працювати на 100% потужності.

Експерти стверджують, що зауваження Путіна щодо стратегічних ядерних сил, ймовірно, мали на меті підтримати російські інформаційні операції, спрямовані на перешкоджання західній підтримці України. Шляхом нарощування стурбованості щодо ядерної ескалації, Путін хотів показати могутність російської армії.

Заклики Путіна до ядерної зброї, підтримка бойовиків так званих Л/ДНР і православ'я вказують на те, що він продовжує покладатися на риторику, яка направлена суто на російський воєнний прошарок суспільства.

Що треба знати про "шабаш" в "Лужниках"