Так, учасникам масовки заборонено приносити з собою плакати, приходити у спеціальному одязі, використовувати логотип метрополітену. Та головне, – під суворою забороною жовтий і синій кольори. Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал.

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Окупанти поставили суворі вимоги до масовки у "Лужниках"

Учасникам масовки пропонують "продатися" аж за 500 рублів. Однак, за цю "величезну" суму вони повинні продемонструвати підтримку бункерного діда.

Окрім того, до масовки встановили низку вимог. Зокрема:

прибути до стадіону "Лужники" не пізніше 13:00;

заборонено приходити в форменому та спеціальному одязі або використовувати логотип метрополітену;

заборонено вдягати щось жовте та синє;

заборонено приносити з собою плакати, адже їх будуть роздавати вже на місці.

Цікаво, що у масовки вперше почали збирати паспортні дані. Зокрема, такі вимоги надіслав один з організаторів заходу кореспонденту одного з телеграм-каналів. Він попросив вказати прізвище, ім'я і по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, а також дату його видачі.

До речі, у телеграм-каналі також зазначили, торік організатори масовки на концерт річниці анексії Криму не просили паспортних даних, а лише прізвище та ім'я. 500 рублів обіцяють виплатити лише наступного дня після "шабашу".

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