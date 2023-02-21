Так, участникам массовки запрещено приносить с собой плакаты, приходить в специальной одежде, использовать логотип метрополитена. Но главное, – под строгим запретом желтый и синий цвета. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.

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Оккупанты поставили строгие требования к массовке в "Лужниках"

Участникам массовки предлагают "продаться" за 500 рублей. Однако за эту "огромную" сумму они должны продемонстрировать поддержку бункерного деда.

Кроме того, к массовке был установлен ряд требований. В частности:

прибыть на стадион "Лужники" не позднее 13:00;

запрещено приходить в форменной и специальной одежде или использовать логотип метрополитена;

запрещено одевать что-то желтое и синее;

запрещено приносить с собой плакаты, потому что их будут раздавать уже на месте.

Интересно, что у массовки впервые начали собирать паспортные данные. В частности, такие требования направил один из организаторов мероприятия корреспонденту одного из телеграмм-каналов. Он попросил указать фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также дату его выдачи.

Кстати, в телеграмм-канале также отметили, что в прошлом году организаторы массовки на концерт годовщины аннексии Крыма не просили паспортных данных, а только фамилию и имя. 500 рублей обещают выплатить только на следующий день после "шабаша".

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