Так, участникам массовки запрещено приносить с собой плакаты, приходить в специальной одежде, использовать логотип метрополитена. Но главное, – под строгим запретом желтый и синий цвета. Об этом со ссылкой на росСМИ сообщает 24 Канал.
Читайте также Путин выступает перед федеральным собранием: главные тезисы кремлевского диктатора
Оккупанты поставили строгие требования к массовке в "Лужниках"
Участникам массовки предлагают "продаться" за 500 рублей. Однако за эту "огромную" сумму они должны продемонстрировать поддержку бункерного деда.
Кроме того, к массовке был установлен ряд требований. В частности:
- прибыть на стадион "Лужники" не позднее 13:00;
- запрещено приходить в форменной и специальной одежде или использовать логотип метрополитена;
- запрещено одевать что-то желтое и синее;
- запрещено приносить с собой плакаты, потому что их будут раздавать уже на месте.
Интересно, что у массовки впервые начали собирать паспортные данные. В частности, такие требования направил один из организаторов мероприятия корреспонденту одного из телеграмм-каналов. Он попросил указать фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, серию и номер паспорта, а также дату его выдачи.
Кстати, в телеграмм-канале также отметили, что в прошлом году организаторы массовки на концерт годовщины аннексии Крыма не просили паспортных данных, а только фамилию и имя. 500 рублей обещают выплатить только на следующий день после "шабаша".
К теме За возможность прогулять пары: студентов зовут на митинг на "Лужниках" слушать Путина
Что известно о концерте-митинге в России
- Ранее в росСМИ сообщили, что годовщина вторжения в Украину оккупанты будут отмечать 22 февраля на стадионе "Лужники".
- Это будет митинг-концерт, рассчитанный на 200 тысяч человек. В общем, для этого мероприятия планируют установить несколько сцен. Кроме основной, у стадиона организуют зону для исторических реконструкций, а также выставку техники русской армии.
- Также отмечается, что в этом мероприятии примут участие "активисты молодежных и патриотических организаций".
- В росСМИ сообщали, что, вероятно, там выступит и сам Путин.
- На "шабаше" в Москве уже начали набирать студентов на запад в Москве. Им предлагают работать с 9 утра до 6 вечера за еду и "брендированную экипировку".