Телеграмм-канал SOTA сообщает, что уже начали набирать студентов на мероприятие в Москве. Им предлагают работать с 9 утра до 6 вечера – 9 часов – за еду и "брендированную экипировку", передает 24 Канал.
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Студентов зовут работать за еду
В обязанности студентов будет входить раздача сувенирной продукции, навигация участников и "помощь организаторам".
Также студентам предлагают роль зрителей на концерте, места в первых рядах, пледы и освобождение от пар в день мероприятия. Согласно информации от источников канала в РГУ нефти и газа (НИУ) имени Губкина, некоторым группам заявили, что отказаться от участия можно только по уважительным причинам.
Сообщения студентам / Скриншот
Что известно о концерте в "Лужниках"
- Концерт предполагается сделать продолжением послания президента федеральному собранию, которое, вероятно, также планируется на 22 февраля.
- Российские паблики активно призывают людей на митинг-концерт. А выступят перед купленной аудиторией путинисты Клава Кока, Руки вверх, Полина Гагарина и Niletto.
- Есть много подозрений, что 23-24 февраля российский диктатор может осуществить новую атаку на Украину, поскольку верит в сакральность дат. Однако Украина готова, поскольку ежедневно переживает обстрелы и ужасы войны. В то же время, украинские защитники будут продолжать бороться за свободу и каждый клочок земли.