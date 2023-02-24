В британской разведке вспомнили, как Путин менял свои планы по Украине. К слову, в последние дни российский президент упустил все возможности, чтобы запугать Запад.

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Как менялись цели Кремля

В разведке Британии отмечают, что с 2014 года стратегическая цель России в Украине была неизменной – контролировать своего соседа.

В течение 2014-2021 годов Путин придерживался этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

Однако что-то пошло не так, и 24 февраля 2022 года Россия придумала новый подход, начав полномасштабное вторжение, чтобы захватить всю Украину и свергнуть ее правительство.

К апрелю 2022 года Кремль понял, что "взял слишком много на себя", поэтому сосредоточился на расширении своего господства над Донбассом и Югом. Таким образом, захватчики достигли минимального прогресса, однако понесли бешеные потери.

В последние недели Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь ее кампания, скорее всего, направлена на истощение украинской армии, а не на захват новой территории.

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