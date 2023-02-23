Об этом сообщил половник ВСУ, блоггер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), он опубликовал кадры, которые оккупанты сняли на месте "демилитаризации" "товарища".
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Заместителю начальника штаба воинской части 2005 года старшему лейтенанту Андрею Максаку подарок прилетел на командный пункт прямо в постель,
– говорится в сообщении.
Ликвидированный военный преступник / Фото телеграмм-канал "Штирлиц"
На опубликованном видео кафир показывает их базу, вероятно, традиционно обустроенную в одной из украинских школ на захваченной территории. Он жалуется, что их расположение накрыло "хлопок" от ВСУ: в результате прилета был разрушен пункт связи и комната для совещаний, которые захватчики обустроили в подвале здания.
Затем российский военный преступник показал комнату, где был ликвидирован заместитель начальника штаба Максака. Его он назвал по прозвищу - "Злой".
"А вот здесь "Злой" был, спал на этой кровати, и прямо ему там ноги е*нуло. И вот она (ракета. – Ред.) там лежит еще: в землю на полтора метра углубилась и торчит. Три плиты пробила… Если бы она сдетонировала, то тут все бы разлетелось бы. А там все остальные же спали" - рассказал на видео оккупант.
Последствия удара по зданию, где находился оккупант / Скриншот с видео
Оккупант рассказывает о демилитаризации заместителя начштаба окупантов: видео
По данным из пророссийских каналов, военный преступник Андрей Владимирович Максак 22 декабря 1982 г. рождения "демилитаризировался" 13 февраля.
Он был старшим лейтенантом, руководил оккупантами из в/ч 2005, принадлежащего к так называемым внутренним войскам "МВД ДНР". Пропагандисты о его смерти указали, что "он достойно ушел из жизни на своем боевом посту".
оккупанты пишут о смерти Андрея Максака / Скриншот телеграмм-канал "Штирлиц"
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