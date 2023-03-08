Сообщают, что бюджет министерства обороны США на следующий год превысит 835 миллиардов долларов, что является одним из самых высоких уровней финансирования за всю послевоенную историю.

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Сколько средств выделят на вооружение

План расходов, предложенный в четверг президентом Джо Байденом, включает, по словам официальных лиц, один из крупнейших оборонных бюджетов в мирное время: 170 миллиардов долларов на закупку оружия и 145 миллиардов долларов на исследования и разработки, обе цифры – рекордные.

Один из чиновников, на условиях анонимности, рассказал, что "верхний предел" бюджета Министерства обороны США на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, превысит 835 миллиардов долларов по сравнению с 816 миллиардами долларов, которые Конгресс утвердил на текущий финансовый год.

Хотя оружие, отправленное в Украину, истощило запасы Пентагона, затраты на поддержку сопротивления Киева российскому вторжению финансируются путем отдельных дополнительных ассигнований. Регулярный бюджет Министерства обороны США формируется в значительной степени из-за эскалации напряженности в отношениях с Китаем, который Пентагон рассматривает как главного потенциального соперника военному лидерству США.

Предстоящий запрос Пентагона на модернизацию оружия отражает бюджет, который все еще сосредоточен в основном на разработке вооружений для будущих войн, а не на закупке вооружений для ближайших войн.

– заявил аналитик Марк Кансиан.

Больше всего от нового бюджета выиграют истребители

Среди основных систем, которые выиграют от предложенного нового бюджета, является F-35 корпорации Lockheed Martin, самая дорогая система вооружений США. На закупку, дальнейшее развитие и модернизацию истребителей в бюджете предусмотрено 13,5 миллиарда долларов.

Отметим, что планы закупки на сумму 170 миллиардов долларов – на 8 миллиардов больше, чем Конгресс утвердил на текущий финансовый год. Запрос на исследования и разработки примерно на 5 миллиардов долларов превышает одобренную Конгрессом сумму на нынешний финансовый год.

По словам одного из членов правительства, бюджет также предусматривает значительное финансирование боеприпасов большой дальности для ВВС и ВМС, которые могут быть использованы в потенциальном будущем конфликте с Китаем.

По словам Кансиана, запрос на исследования и разработки будет самым высоким за всю историю, а закупки достигнут самых высоких уровней со времен разгара войны в Ираке и Афганистане.