Повідомляють, що бюджет міністерства оборони США на наступний рік перевищить 835 мільярдів доларів, що є одним із найвищих рівнів фінансування за всю повоєнну історію.

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Скільки коштів виділять на озброєння

План витрат, який запропонує в четвер президент Джо Байден, включає, за словами офіційних осіб, один із найбільших оборонних бюджетів у мирний час: 170 мільярдів доларів на закупівлю зброї та 145 мільярдів доларів на дослідження та розробки, обидві цифри – рекордні.

Один з чиновників, на умовах анонімності, розповів, що "верхня межа" бюджету Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, що починається 1 жовтня, перевищить 835 мільярдів доларів у порівнянні з 816 мільярдами доларів, які Конгрес затвердив на поточний фінансовий рік.

Хоча зброя, відправлена в Україну, виснажила запаси Пентагону, витрати на підтримку опору Києва російському вторгненню фінансуються шляхом окремих додаткових асигнувань. Регулярний бюджет Міністерства оборони США формується значною мірою через ескалацію напруженості у відносинах з Китаєм, який Пентагон розглядає як головного потенційного суперника військовому лідерству США.

Майбутній запит Пентагону на модернізацію зброї відображає бюджет, який все ще зосереджений в основному на розробці озброєнь для майбутніх війн, а не на закупівлі озброєнь для найближчих війн,

– заявив аналітик Марк Кансіан.

Найбільше від нового бюджету виграють винищувачі

Серед основних систем, які "виграють"від запропонованого нового бюджету, є F-35 корпорації Lockheed Martin, найдорожча система озброєнь США. На закупівлю, подальший розвиток і модернізацію винищувачів у бюджеті передбачено 13,5 мільярдів доларів.

Зазначимо, що плани закупівлі на суму 170 мільярдів доларів – це на 8 мільярдів більше, ніж Конгрес затвердив на поточний фінансовий рік. Запит на дослідження та розробки приблизно на 5 мільярдів доларів перевищує схвалену Конгресом суму на нинішній фінансовий рік.

За словами одного з урядовців, бюджет також передбачає значне фінансування боєприпасів великої дальності для ВПС і ВМС, які можуть бути використані в потенційному майбутньому конфлікті з Китаєм.

За словами Кансіана, запит на дослідження і розробки буде найвищим за всю історію, а закупівлі сягнуть найвищих рівнів з часів розпалу війни в Іраку та Афганістані.