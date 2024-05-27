Агенты ФСБ, которые планировали убийство главы ГУР Кирилла Буданова и президента Украины Владимир Зеленского, после задержания рассказали, что это уже не первая попытка. Один из них рассказал о попытке взять Зеленского в заложники в начале полномасштабного вторжения.

Смотрите также Не только участвует: Буданов рассказал, как может наблюдать за ходом боевых операций

Охранникам президента предлагали сложить оружие

Один из подозреваемых рассказал, что в феврале 2022 года агент номер один получил задание выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине. Они имели целью взять президента в заложники.

Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать – или его убьют,

– отметил подозреваемый.

Тогда все зашло так далеко, что полковник собрал других охранников президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне. Однако тогда его коллеги по охране восприняли такое предложение как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. Ему не стали возражать, ведь он был старшим по званию. После его ареста стало понятно, что он действовал по приказу ФСБ.

Покушение на Буданова и Малюка