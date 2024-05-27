Агенты ФСБ, которые планировали убийство главы ГУР Кирилла Буданова и президента Украины Владимир Зеленского, после задержания рассказали, что это уже не первая попытка. Один из них рассказал о попытке взять Зеленского в заложники в начале полномасштабного вторжения.
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Охранникам президента предлагали сложить оружие
Один из подозреваемых рассказал, что в феврале 2022 года агент номер один получил задание выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине. Они имели целью взять президента в заложники.
Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать – или его убьют,
– отметил подозреваемый.
Тогда все зашло так далеко, что полковник собрал других охранников президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне. Однако тогда его коллеги по охране восприняли такое предложение как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. Ему не стали возражать, ведь он был старшим по званию. После его ареста стало понятно, что он действовал по приказу ФСБ.
Покушение на Буданова и Малюка
- Российская агентура, кроме покушения на президента Украины Владимира Зеленского, имела намерение ликвидировали руководителя ГУР Кирилла Буданова, главу СБУ Василия Малюка. Об этом 7 мая сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора. Масштабное покушение на верхушку политически-военного руководства страны враг готовил перед Пасхой.
- Для убийства главы разведки российский агент должен был наблюдать за его перемещением под охраной и передавать россиянам информацию. По дому, где должен был находиться Буданов, планировали нанести ракетный удар, а затем атаковать дроном людей, что остались бы на месте атаки.
- Председатель СБУ рассказал, что теракт, который должен был стать подарком Путину к инаугурации, стал провалом российской спецслужбы.