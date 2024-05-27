Агенти ФСБ, які планували вбивство очільника ГУР Кирила Буданова та президента України Володимир Зеленського, після затримання розповіли, що це вже не перша спроба. Один із них розповів про спробу взяти Зеленського в заручники на початку повномасштабного вторгнення.

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Охоронцям президента пропонували скласти зброю

Один із підозрюваних розповів, що у лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України. Вони мали на меті взяти президента в заручники.

Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і сказати, що немає причин воювати – або його вб'ють,

– зазначив підозрюваний.

Тоді все зайшло так далеко, що полковник зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. Однак тоді його колеги з охорони сприйняли таку пропозицію як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. Йому не стали заперечувати, адже він був старшим за званням. Після його арешту стало зрозуміло, що він діяв за наказом ФСБ.

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