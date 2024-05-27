Агенти ФСБ, які планували вбивство очільника ГУР Кирила Буданова та президента України Володимир Зеленського, після затримання розповіли, що це вже не перша спроба. Один із них розповів про спробу взяти Зеленського в заручники на початку повномасштабного вторгнення.
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Охоронцям президента пропонували скласти зброю
Один із підозрюваних розповів, що у лютому 2022 року агент номер один отримав завдання виявити інших офіцерів державної охорони, лояльних до Росії, і вбити тих, хто лояльний до України. Вони мали на меті взяти президента в заручники.
Вони повинні були змусити Зеленського зробити відеозвернення з капітуляцією і сказати, що немає причин воювати – або його вб'ють,
– зазначив підозрюваний.
Тоді все зайшло так далеко, що полковник зібрав інших охоронців президента і запропонував їм скласти зброю, коли прийдуть росіяни. Однак тоді його колеги з охорони сприйняли таку пропозицію як емоційну реакцію на вторгнення та проігнорували їх. Йому не стали заперечувати, адже він був старшим за званням. Після його арешту стало зрозуміло, що він діяв за наказом ФСБ.
Замах на Буданова та Малюка
- Російська агентура, окрім замаху на президента України Володимира Зеленського, мала намір ліквідували керівника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка. Про це 7 травня повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Масштабний замах на верхівку політично-військового керівництва країни ворог готував перед Великоднем.
- Для вбивства очільника розвідки російський агент повинен був спостерігати за його переміщенням під охороною та передавати росіянам інформацію. По будинку, де мав перебувати Буданов, планували завдати ракетного удару, а потім атакувати дроном людей, що залишилися б на місці атаки.
- Голова СБУ розповів, що теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації, став провалом російської спецслужби.