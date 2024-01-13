Российские спасатели сообщили, что пожар разгорелся в Пушкинском районе города. Сначала российское МЧС говорило, что площадь возгорания только 1000 квадратных метров, однако впоследствии сообщили приближенные к реальным масштабы пожара.
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Что известно о пожаре на российском складе
Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров,
– сообщили вражеские спасатели.
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