Российские спасатели сообщили, что пожар разгорелся в Пушкинском районе города. Сначала российское МЧС говорило, что площадь возгорания только 1000 квадратных метров, однако впоследствии сообщили приближенные к реальным масштабы пожара.

Смотрите также В Курской области сгорела баня окупантов: есть погибшие мобилизованные

Что известно о пожаре на российском складе

Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 квадратных метров,

– сообщили вражеские спасатели.

В Санкт-Петербурге мог сгореть склад: смотрите видео

Яркий пожар у россиян: смотрите видео