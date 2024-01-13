Російські рятувальники повідомили, що пожежа спалахнула в Пушкінському районі. Спочатку російське МНС говорило, що площа загоряння тільки 1000 метрів квадратних, проте згодом повідомило наближені до реальних масштаби пожежі.

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Що відомо про пожежу на російському складі

Площа пожежі у складському комплексі складає 50 000 квадратних метрів,

– повідомили ворожі рятувальники.

Згодом у російське МНС заявило, що змогло локалізувати пожежу на площі 70 тисяч квадратів. До речі, площа всього складу – орієнтовно 100 000 метрів квадратних.

У Санкт-Петербурзі міг згоріти склад: дивіться відео

Яскрава пожежа в росіян: дивіться відео

Через потужну пожежу на складі сотні працівників намагались вийти зі складу. Саме тому між росіянами виникла паніка та тиснява. Відомо, що на складі працювало понад 1000 людей, проте постраждалих немає.

Паніка у росіян через пожежу на складі: дивіться відео

У місцевих телеграм-каналах повідомили, що на будівництво розподільчого центру Wildberries у селищі Шушари без урахування обладнання витратили 3 мільярди російських рублів.

Причому очевидці пожежі переконані, що російські рятувальники її не гаситимуть, а зачекають до того часу, поки все згорить.

Масштаби пожежі вражають: дивіться відео

У ворожих телеграм-каналах також написали, що протягом останніх двох днів, 11 – 13 січня, на складі були рейди російської поліції та росгвардії. Вони нібито виявили 5 осіб, які працювали на складі та порушили міграційне законодавство.

До речі, рейди там почались нібито після того, як декілька днів тому біля сортувального центру сталася масова бійка мігрантів, після якої з ножовими пораненнями до лікарні доправили 33-річного громадянина Азербайджану та 35-річного громадянина Таджикистану.

Чому виникла пожежа на складі в Санкт-Петербурзі

Телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомили, що пожежа спалахнула, за попередніми даними, через вогонь в одному з приміщень з холодильним обладнанням. Однією з ймовірних причин виникнення пожежі є підпал.

За словами очевидців, вогонь розійшовся блискавично. Адже видно його навіть з неба, а над містом вже клуб чорного диму. Однак у мережі пишуть, мовляв, постраждалих немає.

Вогонь поширився на стоянку з вантажівками

Вогонь підійшов впритул до стоянки вантажівок далекобійників, розташованої поряд зі складом Wildberries, що горить у Шушарах. Під загрозою – близько 12 фур,

– написали російські телеграм-канали.

Вони пояснили, що шукають власників чи водіїв фур, щоб відігнати їх на безпечну відстань, проте наразі нікого не знайшли.