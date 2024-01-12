Як пишуть росЗМІ, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні, інформує 24 Канал.
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Згоріла польова лазня російських солдатів
Відомо, що пожежа сталася в районі села Анатоліївка Рильського району Курської області у польовій лазні військовослужбовців увечері 11 січня.
У Курській області згоріла польова лазня російських солдатів / Карта з росЗМІ
Внаслідок пожежі загинули двоє мобілізованих: 26-річний командир стрілецького взводу Дмітрій Голубєв із Санкт-Петербурга та 32-річний машиніст екскаватора Алєксандр Стулов із Нижегородської області.
Крім того, повідомили, що до лікарні з отруєнням чадним газом потрапили двоє строковиків: 20-річний Павєл С. з Ленінградської області та 20-річний Кубанич Т. із Санкт-Петербурга.
За попередніми даними, як зазначили росЗМІ, пожежа почалася з загоряння стінки за топкою пічки в польовій лазні.
Пожежі в Росії: останні новини
- Початок нового 2024 року у Росії був неспокійним. Так, у столиці держави-агресорки 1 січня спалахнув ангар з дизельним пальним. За даними російських телеграм-каналів, під час пожежі також було чутно звуки вибухів.
- У мережі повідомляли про те, що спалахнув ангар з дизельним пальним. Жителі поблизу Рубльовського шосе, а саме у цьому районі спалахнула пожежа, також здригалися від канонади вибухів. Проте, що саме вибухало – невідомо, оскільки місцева влада ніяк не прокоментувала пожежу в Москві. Місцеві жителі припустили, що це могли бути вибухнути цистерни з паливом. Водночас кремлівські пропагандистські ресурси заявили нібито про "розриви феєрверків", які начебто зберігалися в ангарі.
- Декілька днів потому, 4 січня, у російській Тюмені теж трапилася масштабна пожежа. Загоряння відбулося на Антипенському нафтопереробному заводі. Відомо, що загорілося обладнання глибокої обробки мазуту. Згодом у росЗМІ повідомили, що вогонь погасили, а постраждалих немає.