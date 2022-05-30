Об этом заявил директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко в эфире общенационального информационного марафона, передает 24 канал.

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По его словам, эту статистику предоставила Украине Организация объединенных наций.

Это суда со всего мира, плавающие под флагами других государств, но они на системной основе заходят в морские порты Украины. Происходящее сейчас – это не только геноцид России против Украины, а также государств Африки и Азии, являющихся основными потребителями сельскохозяйственной продукции,

– подчеркнул Богдан Устименко.

Он добавил, что это кризис, имеющий мировой и глобальный подтекст. И с начала полномасштабного вторжения России в Украину на грани голода оказались 18 миллионов человек. Это произошло вследствие неснабжения сельскохозяйственной продукции: зерна, подсолнечного масла и кукурузы.

"В Украине заблокированы 6 миллионов тонн зерна и 14 миллионов тонн кукурузы", – подчеркнул директор Украинского института морского права и безопасности.

Украинцы в плену России

О том, сколько украинцев находятся в русском плену, неизвестно. Ведь туда попадают военнослужащие во время боев с русскими оккупантами. В плену находятся и мирные жители с оккупированных территорий, у которых есть проукраинские взгляды.

Также в русский плен попадают украинцы, пытающиеся уехать из захваченных городов. Их всех отправляют в так называемые фильтрационные лагеря, и кого считают неблагонадежными – берут в плен. Остальные вывозят на территорию России, где зафиксированы случаи, когда у людей забирают документы и запрещают покидать этот регион.